Київрада не змогла подолати вето Кличка на рішення про обрання головлікарів медзакладів на конкурсі

Як повідомила прес-служба київського осередку партії «Об’єднання «Самопоміч», за подолання вето проголосували 50 депутатів, втім необхідно було зібрати 2/3 голосів від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні.

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«Зазначимо, що наразі в Києві відсутнє правове регулювання прозорого та чіткого порядку конкурсного відбору кандидатур на посади головних лікарів медичних закладів міста. Міський голова призначає медичних службовців на власний розсуд, що створює певні корупційні ризики. Відкритий конкурсний відбір надав би можливість допускати до управління медичними закладами високоякісних лікарів-управлінців. Зокрема, з’явилася б можливість залучення до конкурсної комісії представників громадськості, що дозволило б виключити корупційну складову з цього процесу», - йдеться в повідомленні.

У «Самопомочі» наголошують, що під час підготовки відповідного проекту рішення були прийняті та враховані зауваження, які надходили від ГО «Реанімаційний пакет реформ», головних лікарів, профспілок та незалежних експертів. Фінальний варіант документу був одноголосно підтриманий на профільній комісії Київради.

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Як повідомляв УНІАН, Київрада 9 лютого затвердила положення про конкурсний відбір головних лікарів комунальних медичних закладів. Проект рішення підтримав 61 депутат. 15 лютого стало відомо, що Кличко ветував це рішення Київради.

У документі прописані сфера дії, вимоги до кандидатів на посади головних лікарів, формування складу конкурсної комісії, організація роботи конкурсної комісії, її повноваження, порядок і результати проведення конкурсу.