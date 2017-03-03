Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, ушкоджено будівлі школи та дитсадка
Обстріл Авдіївки тривають; під час вчорашнього обстрілу осколки снарядів зруйнували стіни і вікна в будівлях школи та дитсадка.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.
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«Під час обстрілу Авдіївки один із снарядів впав біля школи. Осколки розбили вікна та фасад. Ще один снаряд розірвався біля дитячого садка. Осколки знищили вікна та стіни», - написав Жебрівський.
Снарядами пошкоджено будинку на вул. Воробйова, Комунальній і ще один будинок на вул. Гагаріна.
«Окупанти також обстріляли приватний сектор. Але даних про ймовірні пошкодження в цьому районі міста у нас ще немає», - повідомив Жебрівський.
Як повідомляв УНІАН, прес-центр штабу АТО заявив, що бойовики в черговий раз обстріляли жителів Авдіївки, зокрема під вогневий удар потрапив житловий сектор міста.
За словами прес-секретаря Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, бойові дії поблизу Авдіївки тривають майже цілодобово. Він зазначив, що противник веде вогонь з двох основних напрямків – східного (Ясинувата) та південного (Спартак). При цьому окупанти масово застосовують міномети, гармати і танки. Кількість випущених боєприпасів йде на сотні.