У Києві викрито виробництво, де у жахливих умовах таджики виготовляли східні солодощі
У Києві викрито громадян Таджикистану, які організували на території столиці незаконне виробництво з порушенням санітарних норм та збут кондитерських виробів без дозвільних документів.
Про це повідомляється на сайті прокуратури міста Києва.
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«Фактично в промисловому ангарі, приміщенні-складі з автомобільною гумою та побутовою хімією, в порушення всіх санітарних та епідеміологічних норм, без будь-яких дозвільних документів на початок робіт та документів, які посвідчують якість та безпеку продукції, нелегальні працівники виготовляли східні солодощі, рахат-лукум, цукерки тощо», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, про дійсно жахливі умови виробництва свідчать опубліковані прокуратурою фото.
В подальшому виготовлена продукція та товари імпортного походження, що були отримані контрабандним шляхом – горіхи, оливкова олія, різноманітні приправи, чай, кава та інші продукти харчування – без документів та обліку реалізовувалися на ринках, в магазинах та через мережу інтернет за готівкові кошти, які не оприбутковувалися в бухгалтерському обліку.
За попередніми даними, підприємці ухилилися від сплати податків на загальну суму більш ніж 4,5 млн грн.
Слідчі дії тривають, спільно з працівниками державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться відбір виготовленої продукції, перевіряються можливі поставки продукції в мережі супермаркетів, в дитячі заклади, тощо.