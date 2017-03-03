У Сумах суд заарештував головного лікаря психлікарні, яку підозрюють у катуванні пацієнтів

15:18, 03 березня 2017
Новини регіонів
125

У Сумах сьогодні за клопотанням прокуратури колишньому головному лікарю Комунального закладу «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2», яку обґрунтовано підозрюють у катуванні пацієнтів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 квітня без права внесення застави.

Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 3 березня.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня вказаній жінці було вручене повідомлення про підозру за ч.1 ст.127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації) та ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) КК України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте такожМОЗ: психіатричні лікарні в Україні - це місця несвободи

У рамках відкритого кримінального провадження було проведено ексгумацію тіл пацієнтів, які померли у вказаній лікарні нібито від серцево-судинної недостатності, інтоксикації тощо. Встановлено, що патологоанатомічні дослідження тіл взагалі не проводились, або проводились поверхово, деякі складені документи підроблені. Також було проведено ексгумацію тіла 28-річної жінки, яка померла в лікарні в лютому 2016 р., відповідно до свідоцтва про смерть, від інтоксикації. На тілі жінки були виявлені тілесні ушкодження у вигляді перелому всіх ребр з обох сторін та черепно-мозкової травми з крововиливом всередину.

Відповідно до зібраних доказів прокуратура також готує повідомлення про підозру ще кільком особам, які сприяли або причетні до вказаних протиправних дій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ГПУ#катування#психіатрія