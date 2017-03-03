У Сумах суд заарештував головного лікаря психлікарні, яку підозрюють у катуванні пацієнтів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 3 березня.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня вказаній жінці було вручене повідомлення про підозру за ч.1 ст.127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації) та ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) КК України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

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У рамках відкритого кримінального провадження було проведено ексгумацію тіл пацієнтів, які померли у вказаній лікарні нібито від серцево-судинної недостатності, інтоксикації тощо. Встановлено, що патологоанатомічні дослідження тіл взагалі не проводились, або проводились поверхово, деякі складені документи підроблені. Також було проведено ексгумацію тіла 28-річної жінки, яка померла в лікарні в лютому 2016 р., відповідно до свідоцтва про смерть, від інтоксикації. На тілі жінки були виявлені тілесні ушкодження у вигляді перелому всіх ребр з обох сторін та черепно-мозкової травми з крововиливом всередину.

Відповідно до зібраних доказів прокуратура також готує повідомлення про підозру ще кільком особам, які сприяли або причетні до вказаних протиправних дій.