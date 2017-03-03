На Волині зростає кількість дітей, госпіталізованих з отруєнням після уроку хімії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний лікар Волинського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц.

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За його словами, станом на 16.00, у Володимир-Волинську районну лікарню госпіталізовано 21 особу – 20 учнів та вчительку цієї школи. Всі – у стані середньої тяжкості, у них діагностовано біль у животі, блювоту, підвищення температури.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, поліція розпочала перевірку за фактом масового отруєння школярів.

«Відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України. Мова йде про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей», – повідомив начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Волинській області у школі сталося масове отруєння дітей невідомою речовиною під час шкільного уроку хімії – з навчального закладу були евакуйовані 108 осіб (23 дорослих і 85 дітей).