У Зайцевому внаслідок обстрілу бойовиками 25-річна місцева жителька дістала осколкові поранення

Як повідомляє в Головне управління Національної поліції в Донецькій області, подія сталася в суботу зранку, коли жінка перебувала на власному подвір’ї.

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Зазначається, що близько 14-ї години до Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до місцевої лікарні доставлено жінку із осколковими пораненнями лівого стегна та правого передпліччя.

Потерпілій надається медична допомога. Поліція з’ясовує обставини події.

Попередня правова кваліфікація - ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня під час артобстрілу с.Новоселівка-1 пошкоджено приватний будинок та знищено гараж, в якому перебував автомобіль місцевого мешканця. Господарі не постраждали.