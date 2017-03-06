У Сумах відкрито справу на чергового працівника психлікарні, де катували хворих

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, завідуючому психіатрично-діагностичного відділення комунального закладу «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2» вручено повідомлення про обґрунтовану підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний медичний працівник недооцінив стан п’яти хворих, неправильно встановив їм діагноз, не призначив відповідні обстеження та лікування. У подальшому зазначені пацієнти померли у відділенні закладу, хоча за умови своєчасного та правильного діагностування, а також адекватного лікування, смерті хворих від ускладнення пневмонії можна було б уникнути.

Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах сьогодні суд обрав колишньому головному лікарю обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, яку підозрюють у катуванні пацієнтів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 квітня без права внесення застави.

1 березня вказаній жінці було вручене повідомлення про підозру за ч.1 ст.127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації) та ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) КК України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

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У рамках відкритого кримінального провадження було проведено ексгумацію тіл пацієнтів, які померли у вказаній лікарні нібито від серцево-судинної недостатності, інтоксикації тощо. Встановлено, що патологоанатомічні дослідження тіл взагалі не проводились, або проводились поверхово, деякі складені документи підроблені. Також було проведено ексгумацію тіла 28-річної жінки, яка померла в лікарні в лютому 2016 р., відповідно до свідоцтва про смерть, від інтоксикації. На тілі жінки були виявлені переламані всі ребра та черепно-мозкової травми з крововиливом всередину.

Прокуратура готує повідомлення про підозру ще кільком особам, які сприяли або причетні до вказаних протиправних дій.