На Волині в лікарні залишаються восьмеро дітей, які отруїлися в школі невідомою речовиною

Про це кореспонденту УНІАН повідомила черговий лікар педіатричного відділення Володимир-Волинської центральної райлікарні Наталія Наум.

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За її словами, учні продовжують отримувати дезінтоксикаційну терапію. Інших 13 школярів віком 12-15 років, які минулої п’ятниці теж були госпіталізовані у медзаклад, у суботу виписані додому в задовільному стані.

На даний час офіційної інформації про те, що це була за речовина, досі ніхто не оприлюднив. Проте правоохоронці припускають, що це можуть бути гербіциди, які хтось розлив у школі. Триває експертиза.

Як повідомляв УНІАН, на Волині через отруєння в школі невідомою речовиною у стані легкої та середньої важкості госпіталізовано 21 дитину. Діагноз дітей - «отруєння парами невідомої леткої речовини».

Як повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області, за фактом отруєння школярів розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 137 (Неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей) Кримінального кодексу України.