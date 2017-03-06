У столиці перекрито канал постачання наркотиків з Китаю

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

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«Завдяки поліції на вулиці міста не потрапило наркотиків на майже 3 млн грн - 1200 пігулок екстазі, 1200 марок ЛСД, майже 2 кг амфетаміну», - зауважив він.

Крім цього, за словами Крищенка, на арендованій квартирі вилучено обладнання та прекурсори для їх виготовлення.

Наркоділок збував наркотики «через мережу інтернет та через так звані закладки».

Крищенко додав, що наркоділка затримано. Слідчі виступають з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

«Загалом за 2 місяці поліцією Києва вилучено 6,5 кг амфетаміну, 11 кг марихуани, 2,5 тис. пігулок екстазі, літр "ширки" та 150 літрів прекурсорів», - поінформував начальник столичної поліції.