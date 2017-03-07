Волинь: у лікарні лишається ще троє школярів, які отруїлися невідомою токсичною речовиною

Як повідомили УНІАН у державній установі «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», районними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування організовано комісію з розслідування цього інциденту.

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Під час розслідування встановлено, що в лаборантській комп’ютерного класу школи 3 березня до початку навчального процесу була розлита речовина невідомого походження.

Зазначається, в результаті розливу в комп’ютерному класі виник стійкий неприємний сторонній запах, подібний до запаху отрутохімікатів. На момент події в школі перебували діти, яких привозять на навчання шкільним автобусом з сусіднього села Амбуків о 7.30 ( за годину до початку навчання).

Протягом дня за медичною допомогою до ФАПу с. Лудин звернулись 21 дитина (учні 2-9 класів) та один вчитель зі скаргами на погіршення самопочуття, нудоту, блювоту, болі у животі, субфебрильну температуру. Усіх їх у подальшому було госпіталізовано до Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.

«Всього в школі навчається 108 учнів, станом на 3 березня в школі було 86 дітей. В ході роботи комісії всі діти були оглянуті медичними працівниками. Скарг на погіршення здоров’я в інших школярів не виявлено»,- додали у лабораторному центрі.

Фахівці провели лабораторно-інструментальні дослідження повітря на вміст діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, аміаку, формальдегіду, фенолу.За результатми перевірки, відхилень не виявлено.

Зараз навчально-виховний процес у школі тимчасово призупинено. Адміністрації школи та голові Устилузької об’єднаної територіальної громади рекомендовано замінити підлогу у місці розливу невідомої речовини, провести вологе прибирання, постійно провітрювати приміщення.

На сьогодні у педіатричному відділенні Володимир-Волинської лікарні на стаціонарному лікуванні залишається ще троє дітей.

Як повідомляв УНІАН, на Волині через отруєння в школі невідомою речовиною у стані легкої та середньої важкості госпіталізовано 21 дитину. Діагноз дітей - «отруєння парами невідомої леткої речовини».

За цим фактом обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 137 (Неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей) Кримінального кодексу України.