Сумщина: патологоанатом психлікарні, де катували пацієнтів, складала неправдиві протоколи

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, про підозру в складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України) зловмисниці повідомлено сьогодні, 7 березня.

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Згідно з висновками судово-медичних експертиз, за результатами ексгумації встановлено, що лікар-патологоанатом вищої категорії не проводила повний патологоанатомічний розтин чотирьох тіл, при цьому умисно склала завідомо неправдиві протоколи патологоанатомічного дослідження із зазначенням недостовірних причин смерті пацієнтів психіатричної лікарні.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня суд у Сумах обрав колишньому головному лікарю обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, яку підозрюють у катуванні пацієнтів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 квітня без права внесення застави.

1 березня вказаній жінці було вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) КК України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

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У рамках відкритого кримінального провадження було проведено ексгумацію тіл семи пацієнтів, які померли у вказаній лікарні в грудні 2016 року нібито від серцево-судинної недостатності, інтоксикації тощо. Встановлено, що патологоанатомічні дослідження тіл взагалі не проводились, або проводились поверхово, деякі складені документи підроблені. Причиною смерті п’яти пацієнтів є гостра пневмонія, зумовлена тривалим перебуванням у приміщенні з пониженою температурою. Також було проведено ексгумацію тіла 28-річної жінки, яка померла в лікарні в лютому 2016 р., відповідно до свідоцтва про смерть, від інтоксикації. На тілі жінки були виявлені переламані всі ребра та черепно-мозкової травми з крововиливом всередину.

Крім того, 3 березня повідомлення про обґрунтовану підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків було вручене завідуючому психіатрично-діагностичного відділення комунального закладу «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2». Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.