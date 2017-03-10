У Сумах суд випустив з-під варти екс-головлікаря психлікарні, яку підозрюють у катуванні пацієнтів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Апеляційний суд області виніс вчора, 9 березня, розглянувши клопотання адвокатів щодо скасування рішення Зарічного суду м.Суми щодо зміни запобіжного заходу до підозрюваної.

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Зокрема, у своїх аргументах захисники посилалися на те, що їхня підопічна раніше не була судима, а звинувачення, які їй інкримінують, не передбачають взяття під варту. Сама підозрювана, звернувшись до суддів, зазначила, що її утримання під вартою є протизаконним.

У свою чергу прокурор був переконаний, що перебування підозрюваної на волі може нести загрозу тиску на свідків. Проте суд не прийняв їх до уваги і, порадившись, постановив скасувати рішення першої інстанції, а утримання підозрюваної під вартою змінити на цілодобовий домашній арешт поки у резонансній справі триватиме слідство.

Захист планує оскаржувати і це рішення суду, аби ще більше його пом’якшити.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 3 березня суд обрав колишньому головному лікарю обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, яку підозрюють у катуванні пацієнтів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 квітня без права внесення застави.

1 березня вказаній жінці було вручене повідомлення про підозру за ч.1 ст.127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації) та ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) КК України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

У рамках відкритого кримінального провадження було проведено ексгумацію тіл семи пацієнтів, які померли у вказаній лікарні в грудні 2016 року нібито від серцево-судинної недостатності, інтоксикації тощо. Встановлено, що патологоанатомічні дослідження тіл взагалі не проводились, або проводились поверхово, деякі складені документи підроблені. Причиною смерті п’яти пацієнтів є гостра пневмонія, зумовлена тривалим перебуванням у приміщенні з пониженою температурою.

Також було проведено ексгумацію тіла 28-річної жінки, яка померла в лікарні в лютому 2016 року, відповідно до свідоцтва про смерть, від інтоксикації. На тілі жінки були виявлені переламані всі ребра та черепно-мозкової травми з крововиливом всередину.

Крім того, 3 березня повідомлення про обґрунтовану підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, було вручено завідуючому психіатрично-діагностичного відділення комунального закладу «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2». Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

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7 березня було повідомлено про підозру завідуючій патологоанатомічним відділенням комунального закладу «Охтирська центральна лікарня», яка склала неправдиві протоколи за результатом розтину трупів пацієнтів обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2 (ч.1 ст.366 КК України).

Згідно з висновками судово-медичних експертиз, за результатами ексгумації встановлено, що лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії не проводила повний патологоанатомічний розтин чотирьох трупів із дослідженням всіх порожнин тіла та внутрішніх органів, при цьому умисно склала завідомо неправдиві протоколи патологоанатомічного дослідження із зазначенням недостовірних причин смерті пацієнтів психіатричної лікарні.

Досудове розслідування триває.