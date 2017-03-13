В Одесі затримали 5 осіб, які організували збут особливо небезпечних наркотиків

Як повідомили УНІАН Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в Київському районі Одеси затримано 5 осіб.

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Зазначається, що 9 березня співробітники прокуратури спільно з колегами з обласного управління СБУ, департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчими поліції та бійцями спецпідрозділу «КОРД» провели 11 санкціонованих обшуків.

«Виявлено і вилучено 35 г амфетаміну, 54 г канабісу, 60 таблеток МДМА, пневматичну зброю, більш як 200 набоїв різного калібру, мисливські ножі, військову форму, гроші, мобільні телефони, банківські картки тощо. Наразі зазначені предмети направлено на експертне дослідження», - сказали в прес-службі.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочині, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виготовлення, перевезення та збут наркотичних засобів) здійснює Одеська місцева прокуратура №1 (Київський район Одеси).

Розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії.