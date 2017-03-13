У Вугледарі 12-річний хлопчик загинув від вибуху гранати

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Донецької області, попередньо встановлено, що в руках у дитини вибухнув невідомий предмет.

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Вибух стався близько 13.50 на вул. 30 років Перемоги. Поліцейські, які терміново прибули на місце, побачили на дорозі біля дев’ятиповерхівки дитину з вибуховими травмами без ознак життя.

Під час першочергових дій особу хлопчика було встановлено. Учень 7 класу повертався додому із занять у школі мистецтв.