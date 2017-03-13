У Київській області 8-річна дівчинка повісилася на скакалці

Поліція Київської області з’ясовує обставини самогубства 8-річної дівчинки.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, до чергової частини Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в одному з приватних будинків повісилась дитина.

Працівники поліції встановили, що матір, йдучи до магазину, зробила зауваження доньці, що не прибрано в кімнаті, і попросила її швидко навести лад. Через годину жінка повернулась додому і виявила дитину повішеною на гімнастичній скакалці.

Як зауважили в поліції, загибла дівчинка характеризувалась позитивно, з 5-ти років професійно займалась гімнастикою, не брала участі в соціальних мережах, що пропагують смерть.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2, п.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.