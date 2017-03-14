Кияни зможуть безоплатно перевірити зір

Кияни до 18 березня зможуть зручно та безкоштовно обстежитися щодо захворюваності на глаукому.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, таку оздоровчо-профілактичну акцію проводить Департамент охорони здоров’я КМДА з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з глаукомою.

«Сліпота внаслідок глаукоми невиліковна, проте своєчасне лікування та регулярний контроль допомагають зберегти зорові функції. Саме тому закликаю всіх киян, що небайдужі до свого здоров’я, прийти до найближчого із запропонованих нами медичного закладу та пройти спеціальні обстеження», – сказав директор Департаменту охорони здоров’я Дмитро Турчак.

Крім обстежень, у рамках акції всі охочі зможуть відвідати лекції та поспілкуватися з лікарями-офтальмологами, зазначається в повідомленні.

З переліком медичних закладів, в яких безкоштовно проводитимуть обстеження на глаукому, можна ознайомитися на сайті київської влади.