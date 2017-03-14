У Києві вилучили фальсифіковані ліки на 6 млн грн
СБУ спільно з Державною фіскальною службою викрила в Києві протиправну діяльність організованої групи переселенців з Луганської області, які контрабандно ввозили в Україну незареєстровані та фальсифіковані ліки.
СБУ вилучила у Києві фальсифіковані ліки на 6 млн грн / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, ліки ввозили із країн Азії, Західної Європи, Російської Федерації і без відповідних дозволів та ліцензій продавали через інтернет по всій території країни.
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У Києві співробітники СБУ провели обшук в квартирі, яка використовувалася як склад. «Правоохоронці виявили чимало незареєстрованих та фальсифікованих лікарських засобів вартістю понад 6 млн грн, які зберігалися без належних умов», - йдеться в повідомленні.
Попередньо відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.
Триває комплекс невідкладних слідчих дій, додали в СБУ.