Бойовики обстріляли селище Луганське, поранено місцеву мешканку
18:08, 14 березня 2017Новини регіонів
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Бойовики обстріляли селище Луганське Бахмутського району Донецької області, внаслідок чого поранень зазнала місцева жителька.
Постраждала 1954 року народження отримала осколкові вогнепальні поранення / Фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
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«Жінка перебувала на власному городі, коли бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по прифронтовому населеного пункту. Постраждала 1954 року народження отримала осколкові вогнепальні поранення», - йдеться в повідомленні.
Зараз потерпіла в реанімації, де їй надається медична допомога. Поліція з'ясовує обставини події.
«Попередня правова кваліфікація - ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України», - відзначають в поліції.
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