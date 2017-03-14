Бойовики обстріляли селище Луганське, поранено місцеву мешканку

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

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«Жінка перебувала на власному городі, коли бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по прифронтовому населеного пункту. Постраждала 1954 року народження отримала осколкові вогнепальні поранення», - йдеться в повідомленні.

Зараз потерпіла в реанімації, де їй надається медична допомога. Поліція з'ясовує обставини події.

«Попередня правова кваліфікація - ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України», - відзначають в поліції.