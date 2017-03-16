У Львові з лікарні виписали вже 14 постраждалих гірників шахти "Степова"
У Львові з лікарні виписали 14 гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті «Степова» 2 березня.
У Львові з лікарні виписали вже 14 постраждалих гірників шахти «Степова» / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Як зазначається в повідомленні, гірників виписали з лікарні впродовж 13-15 березня, вони продовжать лікування в амбулаторних умовах за місцем проживання.
Читайте також"Лежимо в темряві, хто живий, хто мертвий": гірники про вибух на шахті у Львівській області (відео)
Одного з шахтарів, який був 14 березня виписаний з опікового відділення 8-ї лікарні Львова, наступного дня, 15 березня, госпіталізували в неврологічне відділення Червоноградської міської лікарні.
Станом на ранок 16 березня на лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні Львова залишаються 9 постраждалих гірників шахти «Степова».
За даними медиків, стан всіх пацієнтів задовільний.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.
Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.
В ніч на 3 березня до опікового відділення 8-ї лікарні Львів з травмами та опіками різного ступеню тяжкості з Червоноградської міської лікарні перевезли 20 гірників, з яких 2 у тяжкому стані. Пізніше було госпіталізовано ще 3 шахтарів.