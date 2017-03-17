Інклюзивні школи Запоріжжя отримають новітнє обладнання

Понад 350 ноутбуків, 21 мультимедійний телевізор, 21 принтер та wi-fi-роутери отримають 19 інклюзивних шкіл Запорізької області, які стали учасниками експериментального проекту з розвитку інклюзивного освітнього середовища, йдеться на сайті Кабміну.

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У ноутбуки завантажено розвиваючі програми з «Української мови» та «Математики», які розроблені видавництвом «Розумники». Вони розраховані як для дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій, так і для дітей, що типово розвиваються. Контент програм покликаний заохочувати дітей до навчання, розвивати логіку, пам’ять та креативне мислення.

Сьогодні в системі середньої освіти України навчається близько 40 тис. дітей з особливими потребами, з них лише 4 тис. 180 учнів навчається в інклюзивних класах. При цьому навчання в інклюзивних класах для дітей з особливими потребами - це шанс на кращу соціалізацію, на формування готовності до реального життя. Саме тому Міністерство освіти і науки підтримує проекти, в рамках яких більше українських шкіл можуть покращити свою матеріально-технічну базу та можливості для навчання дітей з особливими потребами.

У 2017 році для забезпечення роботи інклюзивної освіти Уряд виділив субвенцію у розмірі 209 млн гривень.

Обладнання й новітні навчальні технології для інклюзивних шкіл Запорізької області закуплені в межах українсько-китайської співпраці між Благодійним Фондом Порошенка та Міжнародною торговою палатою Великого Шовкового Шляху.