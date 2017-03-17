Угорщина передала Закарпаттю вакцини проти кору, паротиту та червінки

Вантаж із Будапешта в Ужгород доставили на спецавтомобілі. На угорсько-українському кордоні його прийняли голова ОДА Геннадій Москаль та Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

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«Область відчуває нестачу вакцини для щеплення дітей, тому ми звернулися по допомогу до Угорщини, – зазначив Москаль. – І хоча уряд України нещодавно закупив певну кількість відповідних препаратів для Закарпаття, однак для повної вакцинації їх недостатньо. Це тільки перший транш допомоги, за яку Закарпаття висловлює Угорщині щиру вдячність».

Отримувачем гуманітарного вантажу виступило товариство «Червоний хрест», яке після митного оформлення вакцини передало її Обласній інфекційній лікарні.