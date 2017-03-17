У Луганській області через обстріл бойовиками поранено підлітка

10:36, 17 березня 2017
Новини регіонів
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У Луганській області в результаті обстрілу з боку бойовиків поранений 15-річний підліток.

Фото: УНІАН

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

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«Поранення стегна отримав п'ятнадцятирічний хлопчик в результаті ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району. Зараз дитина госпіталізована в лікарню, де їй надається допомога», - йдеться в повідомленні.

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Теги: #поранені#війна на Донбасі#дитяче здоров'я