У Луганській області через обстріл бойовиками поранено підлітка
10:36, 17 березня 2017Новини регіонів
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У Луганській області в результаті обстрілу з боку бойовиків поранений 15-річний підліток.
Поранення стегна отримав п'ятнадцятирічний хлопчик в результаті ворожого обстрілу / Фото: УНІАН
Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.
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«Поранення стегна отримав п'ятнадцятирічний хлопчик в результаті ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району. Зараз дитина госпіталізована в лікарню, де їй надається допомога», - йдеться в повідомленні.
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