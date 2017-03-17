У Луганській області через обстріл бойовиками поранено підлітка

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожНа Донбасі за час військової агресії Росії загинули майже 70 дітей, ще 186 отримали поранення

«Поранення стегна отримав п'ятнадцятирічний хлопчик в результаті ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району. Зараз дитина госпіталізована в лікарню, де їй надається допомога», - йдеться в повідомленні.