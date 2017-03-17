У Житомирській області розслідують факт насильницької смерті немовляти

Як повідомила прес-служба поліції Житомирській області, 7 березня в поліцію надійшло повідомлення про виявлення ознак насильницької смерті на тілі 4-місячної дитини, яка померла в реанімаційному відділенні Романівської районної лікарні.

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Кореспонденту УНІАН у поліції уточнили, що офіційну версію оприлюднили сьогодні, а не раніше, оскільки відразу ж після трагедії не були проведені необхідні експертизи щодо причини смерті немовляти. Наразі причини трагедії з'ясовуються в ході досудового розслідування.

Дитину доставили в лікарню напередодні, 6 березня, каретою швидкої медичної допомоги з одного з сіл Романівського району. За словами батьків, у дівчинки була вроджена патологія серця. Дитину госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні, де наступного дня вона померла.

Під час розтину тіла для встановлення причин смерті дитини судовий медексперт виявив у немовляти втиснутий перелом тім'яної кістки черепа, про що і повідомив поліцію.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правової кваліфікації ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження поліція з'ясовує обставини отримання дитиною тілесного ушкодження і визначає, хто саме завдав травму дитині. Призначено проведення необхідних експертиз для встановлення причини смерті немовляти.