У лікарнях Львівщини залишається 12 постраждалих гірників шахти "Степова"

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

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Зазначається, що станом на ранок 19 березня на стаціонарному лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні Львова перебувають 9 гірників. У неврологічному відділенні міської клінічної лікарні Червонограда залишаються троє шахтарів, яких було переведено сюди після лікування в опіковому відділенні лікарні Львова.

На амбулаторному лікуванні в Червоноградській міській клінічній лікарні зараз перебувають 13 осіб. Стан всіх пацієнтів - задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.

Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

В ніч на 3 березня до опікового відділення 8-ї лікарні Львова з травмами та опіками різного ступеню тяжкості з Червоноградської міської лікарні перевезли 20 гірників, двоє з яких - у тяжкому стані. Пізніше було госпіталізовано ще трьох шахтарів.