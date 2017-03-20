У Глухові через 3 місяці відкриється перший центр лікування марихуаною

Про це він написав у facebook.

"Під час спілкування з інвесторами ми змогли привернути їх увагу до створення в Глухові першого європейського центру терапії марихуаною. Він повинен відкритися через три місяці, коли буде новий урожай конопель. Це допоможе у лікуванні хворих пацієнтів, а також допоможе здоровим людям залишатися в доброму здоров'ї. Він більше схожий на центр краси, ніж на лікарню, і люди зможуть не тільки отримати лікування, а також розслабитися або привести себе в гарну форму", - написав Терещенко.

Читайте такожУ світі стрімко зростає кількість наркозалежних жінок - експерти

Мер розповів, що все, що він може зробити для онкохворих городян, які звертаються до нього за допомогою, це попросити соціальні служби виплатити їм 5000 гривень, коли насправді вони потребують набагато більшого на хіміотерапію. Але навіть якщо б була можливість збільшити допомогу в п'ять разів, цього все одно буде недостатньо, додав він.

"Але в Глухові у нас є конопля! Це наша традиція і ми навіть маємо відомий Інститут конопель, який ще 20 років тому міг виводити сорти конопель без ТГК (ненаркотична конопля), але не без канабіноїдів, які можуть використовуватися для боротьби з численними захворюваннями: рак, склероз, Паркінсон, Альцгеймер ", - зазначає Терещенко.

Посилаючись на медичні дослідження, мер Глухова розповів про властивості канабіноїдів. Терещенко запросив лікарів, науковців, інвесторів і просто зацікавлених осіб у дослідженні цієї методики контактувати з ним у facebook, щоб взяти участь у проекті.