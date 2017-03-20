Кияни зможуть безоплатно обстежитися щодо туберкульозу

Упродовж місяця, з 20 березня до 19 квітня, кияни та гості столиці мають змогу обстежитися на пересувному цифровому флюорографі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз міська влада ініціювала проведення місячника, коли кожен охочий зможе обстежитися завдяки пересувному цифровому флюорографу. Під час обстеження пацієнт отримає довідку за його результатами та, в разі потреби, кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин.

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Такі обстеження допоможуть максимально охопити киян діагностуванням та володіти реальною ситуацією щодо захворюваності на туберкульоз у місті.

Визначено графік роботи пересувних цифрових флюорографів, згідно з яким охоплено найбільш людні місця всіх районів міста.

Із графіком роботи пересувних цифрових флюорографів можна ознайомитися на сайті київської влади: http://kievcity.gov.ua/news/48779.html