На Львівщині з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано вихованців дитсадка

На Львівщині з діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано вісім вихованців дитячого навчального закладу «Казковий світ», який розташований у селі Зимна Вода Пустомитівського району.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, в понеділок, 20 березня, надійшло повідомлення, що в лікувальні заклади з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» в стані середнього ступеня важкості поступило восьмеро дітей, які 17 березня перебували у дитячому навчальному закладі «Казковий світ» у селі Зимна Вода.

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Шестеро дітей госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню Кирила і Мефодія, двоє - до Пустомитівської районної лікарні.

Пустомитівською санепідстанцією проводяться протиепідемічні заходи з метою ліквідації та локалізації інфекції.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, станом на ранок 21 березня кількість госпіталізованих дітей становить дев’ять осіб, у трирічної дівчинки діагностовано «ротавірусну інфекцію». Постраждалі – всі жителі села Зимна Вода віком від двох до п’яти років. Серед них, зокрема, троє дітей з однієї родини – п’ятирічний хлопчик та дві його трирічні сестри-двійнята.