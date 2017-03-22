У Києві оплачуватимуть соціальний супровід сімей, які виховують дітей з тяжкими вродженими вадами

Київ перший в Україні запроваджує закупівлю додаткових соціальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, нововведення відбудуться в рамках внесення змін до програми «Турбота. Назустріч киянам».

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«За допомогою територіальних центрів ми провели опитування соціально вразливих категорій населення. Також робоча група провела опитування серед громадських організацій. За результатами було визначено 5 видів соціальних послуг, для замовлення яких передбачено 1 млн 928 тис. грн», – повідомив керівник Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов.

Зокрема, передбачено такі послуги: соціальний супровід сімей, які виховують дітей із різними видами нозологій (даун-синдром, аутизм, захворювання ЦНС); соціальна адаптація дітей із різними видами нозологій (у форматі літнього денного табору, також включені заходи для батьків); паліативна допомога (допомога людям, які мають невиліковні прогресуючі захворювання); підтримуюче проживання та адаптація осіб із числа дітей-сиріт (у тому числі осіб із інвалідністю) від 18 до 23 років; підтримуюче проживання та соціальний супровід сімей (осіб) у складних життєвих обставинах.

«Це буде точковий експеримент, на підставі якого ми зможемо згодом запустити проект у повному обсязі, залучивши сюди не тільки міську цільову програму «Турбота. Назустріч киянам», але й «Соціальне партнерство», – сказав Крикунов.