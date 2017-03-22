Для добудови перинатального центру в Луцьку виділено 40 млн грн

Волинська облрада виділили 40 млн грн для добудови перинатального центру в Луцьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, відповідне рішення прийнято під час позачергової сесії облради, на якій розподіляли вільні залишки коштів обласного бюджету.

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За словами голови Волиньради Ігоря Палиці, перинатальний центр у Луцьку буде найсучаснішим в Україні, з відповідним обладнанням та умовами. Він повідомив, що забудовник -ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» пообіцяв до 1 вересня 2017 року ввести його в експлуатацію.

Раніше, у лютому цього року, на добудову центру з обласного бюджету було виділено 10 млн грн.

Довідка УНІАН. Перинатальний центр в Луцьку – це три корпуси (акушерський та неонатальний блоки і консультативно-діагностична поліклініка). Введення комплексу в експлуатацію дозволить обслуговувати до 5 тис. пацієнтів щороку і приймати від 2,5 до 3 тис. пологіву складних пацієнток.

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Камінь під будівництво Волинського обласного перинатального центру заклав у 2001 році ще президент України Леонід Кучма. Проте вже за рік, після проведення інженерних мереж та монтажу наземної частини будівлі через брак коштів будівництво призупинилося.

У 2012 процес відновився, тоді з держбюджету було виділено трохи більше 13 млн грн.

У грудні 2015 року ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» виграв тендер на будівництво перинатального центру в Луцьку. Для завершення робіт зараз необхідно до 90 млн грн.