У Житомирській області знайшли мертве немовля

У місті Олевськ Житомирській області знайшли мертве немовля.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Житомирській області, інформація про подію надійшла до поліції вчора, 22 березня, від жительки Олевська.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що в Олевську у домоволодінні, на території якого було виявлено тіло новонародженого хлопчика, проживає багатодітна родина. Господарка виявила немовля у поліетиленовому пакеті у кущах малини та сповістила про це поліцейських.

Наразі поліцейські вживають заходів зі встановлення особи дитини і розшуку її батьків. Проводяться необхідні судово-медичні експертизи з метою з’ясування причин смерті.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Водночас у рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини та розшукують матір немовляти. Зокрема, правоохоронці перевіряють жінок з кризових сімей. Відповідна робота ведеться й у медичних закладах, куди за допомогою могла звертатися породілля.