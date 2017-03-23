На Закарпатті сталося масове отруєння школярів

У Закарпатській області медики з’ясовують причину масового отруєння дітей та вчительки з села Нижнє Селище Хустського району.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомлені, у середу й четвер (22-23 березня) у Хустську районну лікарню були доставлені 13 школярів та вагітна вчителька з загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Нижнє Селище (Хустський район).

Хворі потрапили на лікування з блювотою, підвищеною температурою та розладами кишківника.

«Із 13 госпіталізованих семеро дітей– учні 1-го класу, п’ятеро – 4-го класу і один – шостого», - додали в прес-службі.

В ОДА також уточнили, що стан дітей при госпіталізації – середньої тяжкості. Станом на 14.00 четверга, медикам вдалося стабілізувати й покращити стан пацієнтів.

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Як інформує прес-служба, цитуючи голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, попередній діагноз хворих – гастроентероколіт, однак скоріше за все, діти й вагітна вчителька захворіли дизентерією через антисанітарію в школі.

«Я доручив департаменту охорони здоров’я, департаменту освіти ОДА, а також Головному управлінню Національної поліції в області в найкоротші терміни провести всебічну перевірку школи й притягнути її керівництво до суворої відповідальності», - заявив Москаль.