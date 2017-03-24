Уздовж лінії зіткнення в зоні АТО відкрито анонімні пункти допомоги постраждалим від насильства

Фонд народонаселення ООН (ФН ООН) започаткував роботу 10 пунктів анонімної медико-психологічної допомоги в рамках проекту із надання гуманітарної відповіді на потреби жінок та дівчат на сході України.

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Як йдеться у повідомленні Фонду, пункти функціонують на базі наявних медичних закладів, що розташовані уздовж лінії зіткнення.

«За допомогою якісного медичного обладнання та спеціально тренованих спеціалістів жінкам можуть надати необхідну медичну, психологічну допомогу і перенаправити до відповідних соціальних служб. Пункти працюють у сфері репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ, профілактики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, запобігання небажаної вагітності, невідкладної допомоги жертвам зґвалтування», - повідомляють в організації.

Медичні заклади, на базі яких розташовані пункти допомоги, мають від ФН ООН необхідні лікарські засоби та обладнання для зменшення ризику материнській смертності і ускладнень під час пологів. Пункти функціонують цілодобово, безкоштовно та анонімно.

“Кабінети довіри, відкриті ФН ООН - це можливість надати критично важливо психологічну допомогу жертвам насилля. Раніше вони не знали куди звертатися, тепер їх приймуть конфіденційно, проконсультують, оглянуть, нададуть медичну допомогу. Більшість постраждалих боялися звертатися у таких випадках: місто маленьке, усі усіх знають. А ці кабінети розташовані далі від основного потоку людей”, - сказав головний лікар Покровського перинатального центру другого рівня Іван Циганок.

*** Пункти невідкладної медико-психологічної допомоги відкрито рамках проекту Фонду народонаселення ООН, який впроваджується за фінансової підтримки урядів США та Великої Британії. ФН ООН розпочав свою діяльність у 1997 році і цього року відзначає 20 років роботи в Україні.