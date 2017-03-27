На Луганщині бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги

11:47, 27 березня 2017
Новини регіонів
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У ВЦА не повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу.

Обстріл зі стрілецької зброї стався поблизу смт. Станиця Луганська / Фото: УНІАН

У Луганській області бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, обстріл зі стрілецької зброї стався 24 березня поблизу смт. Станиця Луганська.

Разом з тим у ВЦА не повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу.

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Теги: #Луганщина#швидка медична допомога#російські окупанти