На Луганщині бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги
11:47, 27 березня 2017Новини регіонів
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У ВЦА не повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу.
Обстріл зі стрілецької зброї стався поблизу смт. Станиця Луганська / Фото: УНІАН
У Луганській області бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, обстріл зі стрілецької зброї стався 24 березня поблизу смт. Станиця Луганська.
Разом з тим у ВЦА не повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу.
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