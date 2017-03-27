На Луганщині бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги

У ВЦА не повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу.

У Луганській області бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги. Читайте такожНа Донбасі за час воєнної агресії Росії загинули майже 70 дітей, ще 186 зазнали поранень Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, обстріл зі стрілецької зброї стався 24 березня поблизу смт. Станиця Луганська. Разом з тим у ВЦА не повідомили про постраждалих внаслідок обстрілу.

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