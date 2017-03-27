На Київщині судитимуть хірурга, через непрофесійність якого помер пацієнт

Прокуратура Київської області скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно лікаря- хірурга, через непрофесійність дій якого помер пацієнт.

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Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, хірург під час обстеження пацієнта не провів всі необхідні діагностичні процедури, внаслідок чого вже за тиждень після звернення до лікаря чоловік помер.

Дії хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.