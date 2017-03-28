У дітей, які отруїлися на Закарпатті, діагностували дизентерію

На Закарпатті у більшості з 13 дітей, яких декілька днів тому госпіталізували разом з вагітною вчителькою до лікарні, діагностували збудник дизентерії.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі обласного центру здоров’я в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, станом на 27 березня при бактеріологічному дослідженні біоматеріалу від 13 хворих, що знаходилися на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Хустської райлікарні, виявлено збудник дизентерії (Shigella sonnei) у 8 учнів.

У 5 дітей, за даними прес-центру, результати досліджень негативні, й вони виписані додому.

Також, за даними центру здоров’я, виявлено збудник дизентерії у двох контактних осіб – учнів двох класів школи с. Нижнє Селище (Хустський район).

«У подальшому ці діти будуть госпіталізовані для санації. Бактеріологічні обстеження контактних осіб тривають», - додали у прес-центрі.

Крім того, як стверджують у центрі, у шкільному харчоблоці не виявлено росту патогенної флори.

Про стан вагітної вчительки наразі лікарі не інформують.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Хустську райлікарню зі школи с. Нижнє Селище з ознаками отруєння були доставлені 13 школярів та вагітна вчителька.