В Одеському госпіталі працюватимуть мобільні групи з правової допомоги воїнам АТО

У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса, військовий госпіталь) працюватимуть мобільні групи з надання безплатної правової допомоги учасникам антитерористичної операції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Наша новація стосується наших воїнів - учасників АТО, військовослужбовців ЗСУ. Ми сьогодні ухвалили рішення розпочати роботу мобільної групи з безоплатної правової допомоги, яка працюватиме у військовому госпіталі в Одесі», - сказав Петренко.

Він зазначив, що в лікувальних закладах перебуває багато військовослужбовців, які дістали поранення в зоні АТО, які через проблеми зі здоров'ям не можуть самостійно звернутися до офіційної юридичної організації для одержання правової допомоги.

Зокрема, як зазначив міністр юстиції, одним із базових опорних госпіталів України є Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, який з початку бойових дій на сході України прийняв понад 3,5 тис. бійців.

«Ми домовилися з керівництвом госпіталю, що двічі на тиждень наша мобільна група з кращих адвокатів, юристів приїжджатиме і надаватиме допомогу хлопцям, які потребують такої правової допомоги. Щодо оформлення страховки, щодо виплат, пов'язаних із втратою працездатності тощо», - сказав Петренко.