В Одесі ліквідовано підприємство з виготовлення фальсифікованих ліків

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією припинили в Одесі масштабне виробництво і реалізацію фальсифікованих ліків.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу виготовляли підроблені медикаменти широкого спектру в одному із складських приміщень Одеси.

Виробництво та фасування продукції відбувалися в антисанітарних умовах. Ділки збували фальсифікат на території регіону через власну та інші аптечні мережі, частина підроблених ліків реалізовували в інших областях України.

За попередніми оцінками, зловмисники встигли продати фальсифікованих препаратів більш ніж на 30 млн грн.

Під час обшуків на нелегальному виробництві, в офісах ділків та аптечних мережах оперативники спецслужби вилучили підроблені лікарські засоби на більше ніж 5 млн грн. На складах співробітники СБУ також виявили незаконно ввезені в Україну ліки російського виробництва, в організаторів вилучено «чорну» бухгалтерію, яка свідчить про реалізацію фальсифікованих препаратів.