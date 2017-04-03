У Миколаєві ліквідували мережу зі збуту амфетаміну

У Миколаєві області співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією ліквідували мережу зі збуту наркотику амфетаміну.

Як повідомив УНІАН представник прес-групи УСБУ в Миколаївській області, 31 березня правоохоронці затримали двох людей під час спроби збути 0,5 кг наркотику.

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Сьогодні, 3 квітня, суд обиратиме їм запобіжний захід.

«Також співробітники СБУ викрили лабораторію, де виготовляли амфетамін. Вона перебувала в приватному будинку в Одеській області», - повідомили у відомстві.

Під час обшуку правоохоронці вилучили ще 0,5 кг психотропів, 30 літрів прекурсорів, обладнання для повного циклу виробництва наркотику, а також затримали ще одного члена наркоугруповання.

За цінами «чорного ринку», роздрібна ціна 0,5 кг амфетаміну, який намагалися продати затримані, становить близько 0,25 млн грн.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).