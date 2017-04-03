У Мар’їнці внаслідок обстрілу бойовиків поранено дитину

17:21, 03 квітня 2017
Новини регіонів
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Дитина з матір’ю перебувають у лікарні.

Фото: УНІАН

У Мар’їнці Донецької області внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранень зазнав підліток.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, попередньо встановлено, що осколкове поранення ноги дитина отримала внаслідок вчорашнього обстрілу з боку бойовиків.

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Наразі дитина з матір’ю перебувають у лікарні. Поліція з’ясовує всі обставини події.

"Встановлено, що хлопчик, 2002 року народження, повертався додому від сусідів по вулиці Москаленка, коли почув голосний звук і біль в районі правої ноги», - зазначили в поліції, додавши, що ця вулиця знаходиться на околиці міста і постійно зазнає обстрілу з боку терористів.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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Теги: #війна на Донбасі#російські окупанти