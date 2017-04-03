У Мар’їнці внаслідок обстрілу бойовиків поранено дитину
Дитина з матір’ю перебувають у лікарні.
У Мар’їнці Донецької області внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранень зазнав підліток.
Як повідомляється на сайті Нацполіції, попередньо встановлено, що осколкове поранення ноги дитина отримала внаслідок вчорашнього обстрілу з боку бойовиків.
Читайте такожНа Луганщині бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги
Наразі дитина з матір’ю перебувають у лікарні. Поліція з’ясовує всі обставини події.
"Встановлено, що хлопчик, 2002 року народження, повертався додому від сусідів по вулиці Москаленка, коли почув голосний звук і біль в районі правої ноги», - зазначили в поліції, додавши, що ця вулиця знаходиться на околиці міста і постійно зазнає обстрілу з боку терористів.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.