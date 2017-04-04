Білоруси намагалися незаконно вивезти з України партію наркомістких медпрепаратів

У Волинській області прикордонники та Служба безпеки України в пункті пропуску «Піща» на кордоні з Білоруссю затримали двох білорусів під час спроби незаконно вивезти з України партію сильнодіючих наркомістких медичних препаратів – 56 тисяч ампул та пігулок.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, сильнодіючі медичні препарати були виявлені вчора, 3 квітня, в результаті відпрацювання інформації про можливе їх переміщення з України до Білорусі.

Двоє громадян Білорусі прибули у пункт пропуску «Піща», що у Шацькому районі, двома іномарками. В результаті огляду автомобілів Ford та Peugeot в особистих речах було виявлено 18 найменувань лікарських препаратів із вмістом наркотичних речовин загальною кількістю майже 56 тис. одиниць.

Зазначається, що до УСБУ у Волинській області направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201 КК України (Контрабанда), ст. 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів). Проводяться фільтраційні заходи та встановлюється коло причетних осіб.