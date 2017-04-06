Оприлюднено список аптек, де кияни зможуть безоплатно отримати ліки

Київська міська державна адміністрація оприлюднила перелік аптек, де пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2 типу отримуватимуть ліки безкоштовно або з незначною доплатою.

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Як повідомила прес-служба КМДА, препарати можна отримати в 54-х аптеках мережі комунальних аптек «Фармація». У стадії підписання договори ще з кількома аптечними мережами, що виявили бажання прийняти участь у програмі «Доступні ліки».

«Механізм роботи програми наступний: держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною, виробник (дистриб’ютор) якого подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт отримає безкоштовно. Препарат, ціна на який не перевищує граничну оптово-відпускну ціну, пацієнт може отримати, доплативши лише різницю між розміром відшкодування за упаковку та фактичною ціною препарату. Ціну, яку повністю відшкодовує держава, встановив уряд після того, як її визначило Міністерство охорони здоров’я шляхом порівняння ціни на аналогічні міжнародні непатентовані назви у 5 сусідніх країнах України – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії», – розповів Микола Поворозник.

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Для отримання препаратів за програмою «Доступні ліки» необхідно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та одержати ліки.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна знайти у реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я.

З переліком та адресами аптек КП «Фармація», які здійснюють відпуск лікарських засобів з відшкодуванням вартості за програмою «Доступні ліки», можна ознайомитись за посиланням http://kievcity.gov.ua/news/49444.html