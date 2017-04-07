У центрі Одеси понад 500 осіб одночасно робили ранкову зарядку

В Одесі на площі біля будівлі мерії понад 500 чоловік одночасно робили зарядку з нагоди Всесвітнього дня здоров'я, який відзначається 7 квітня.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Думській площі, біля будівлі мерії, відбувся загальноміський флеш-моб під гаслом «В здоровому тілі — здоровий дух», приурочений до Всесвітнього Дня здоров'я.

Незважаючи на дощову погоду, всі присутні одночасно зробили фіззарядку. П'ять інструкторів, в числі яких – викладач Одеського державного університету внутрішніх справ, що перебували на ганку мерії, решта – на площі.

Серед учасників акції були школярі, студенти, депутати Одеської міської ради, представники громадських організацій. До людей, спеціально прибув для участі в зарядці, приєдналися також випадкові перехожі.

Зарядка, яка тривала більше 40 хвилин, полягала в розминці (20 хвилин), після якої послідували більш складні вправи: стрибки, віджимання тощо

Як пояснили УНІАН у прес-службі мерії, в акції, яка проводиться в місті вперше, міг взяти участь будь-який бажаючий. Мета заходу - покращення здоров'я та настрою, а також – боротьба з депресією та ін.