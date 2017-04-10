Чернігівщина: підліток отримав 70% опіків тіла. роблячи селфі на високовольтній вишці
11:57, 10 квітня 2017Новини регіонів
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Хлопець загорівся і з висоти (близько 12 м) впав на землю.
В лікарню доставили хлопця з ураженням електрострумом і опіками 2-го і 3-го ступенів / Фото: УНІАН
У Чернігівській області 17-річний хлопець отримав опіки значної частини тіла, намагаючись зробити селфі на високовольтній вишці.
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Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, цей випадок стався у Прилуках. У міську лікарню доставили хлопця з діагнозом «ураження електрострумом, термічні опіки 2-го і 3-го ступеня 70% тіла».
На місці слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий виліз на високовольтну вишку, щоб зробити селфі, і був уражений електричним струмом. Хлопець загорівся і з висоти (близько 12 м) впав на землю.
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