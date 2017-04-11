Житомирщина: в пологовому будинку померли 37-річна жінка та її ненароджена дитина, відкрито кримінальну справу

В Житомирській області відкрито кримінальне провадження за фактом смерті в пологовому будинку 37-річної роділлі та її ненародженої дитини.

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Як повідомили УНІАН у Коростишівському відділі поліції, за фактом смерті жінки і дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків).

Рідні роділлі звинувачують лікарів у смерті жінки. Вони стверджують, що жінка перед пологами відчувала себе здоровою, про що повідомляла їм по телефону. Так, за словами чоловіка, увечері 6 квітня він привіз дружину до пологового відділення. Близько 21.00 того ж дня він вийшов з лікарні, і на той момент з жінкою все було добре. Проте вранці 7 квітня дізнався про смерть дружини. Відповідей на свої питання у лікарні чоловік не отримав і звернувся в поліцію.

За висновком патологоанатомічної експертизи, причиною смерті жінки став розрив матки під час пологів, а ненародженого немовля - утробна асфіксія.

Призначено низку спеціальних експертиз, зокрема й щодо професійності дій медичних працівників під час пологів.

Медики всі звинувачення в смерті жінки та її дитини відкидають.

У сім'ї є ще двоє дітей 2001 і 2003 років народження.