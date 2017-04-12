У Харкові помер 13-річний підліток, якого під час фотографування на підстанції вдарило струмом

У Харкові помер 13-річний підліток, якого під час фотографування на розподільній станції електроенергії вдарило струмом.

Інформацію про це підтвердили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

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За даними прес-служби, дитина померла сьогодні о 3.30. Другий постраждалий, 12-річний хлопчик, залишається в лікарні.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області додали, що повідомлення про травмування двох дітей надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції 9 квітня о 16.30.

За попередніми даними, діти прийшли на основну розподільну станцію електроенергії на Олексіївці для того, щоб сфотографуватися. Для більш вдалого кадру вони залізли на стовпи, які перебувають під напругою в 110 тис. вольт. Від удару струмом 13-річного хлопчика відкинуло в бік, а 12-річний застряг на проводах.