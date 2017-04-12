Кияни зможуть безкоштовно протестуватися на ВІЛ-інфекцію та гепатит

У Києві 22 квітня з 09.00 до 20.00 у Хрещатому парку біля Арки Дружби народів працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції та гепатиту В/С.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що тестування на ВІЛ-інфекцію та гепатит відбудеться в рамках молодіжного фестивалю «Куіv Ореп Smile» за ініціативи громадської організації «Ліга життя».