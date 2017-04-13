Екс-директор кардіологічного санаторію НАНУ незаконно передав приватному підприємцю приміщення

Служба безпеки України спільно з прокуратурою запобігла незаконному відчуженню будівель і споруд одного з кардіологічних санаторіїв Національної академії наук Київської області вартістю 3 мільйони гривень.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Колишній директор лікувального закладу, розташованого на території Київської області, зловживаючи службовим становищем і без узгодження з НАНУ, передав у власність приватному підприємцю частину приміщень санаторію загальною площею понад 1 тис. кв. м. На підставі інформації СБУ і за клопотанням прокуратури Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на будівлі і споруди санаторію. Невідкладні слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.