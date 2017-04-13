У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли дитячу клінічну лікарню
14:48, 13 квітня 2017Новини регіонів
357
Повідомлення про обстріл будівлі дитячої лікарні перевіряється, на місці працює оперативна група.
Прострелено вікна в кількох приміщеннях лікарні / Фото: УНІАН
У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли будівлю дитячої клінічної лікарні, повідомляє сайт 112.ua.
Читайте такожНа Луганщині бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги
"Сьогодні виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях лікарні", — розповів головний лікар лікарні Володимир Івашина.
За його словами, постраждали вікна в палаті №6 другого відділення, маніпуляційному кабінеті приймального відділення і кабінет фізіотерапії.
Як зазначили в ГУ Нацполіції області, зараз повідомлення про обстріл будівлі дитячої клінічної лікарні перевіряється, на місці працює оперативна група.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter