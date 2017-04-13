У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли дитячу клінічну лікарню

У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли будівлю дитячої клінічної лікарні, повідомляє сайт 112.ua.

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"Сьогодні виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях лікарні", — розповів головний лікар лікарні Володимир Івашина.

За його словами, постраждали вікна в палаті №6 другого відділення, маніпуляційному кабінеті приймального відділення і кабінет фізіотерапії.

Як зазначили в ГУ Нацполіції області, зараз повідомлення про обстріл будівлі дитячої клінічної лікарні перевіряється, на місці працює оперативна група.