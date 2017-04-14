У Києві заарештували "чорних трансплантологів"

Заарештовано затриманих у Києві чотирьох «чорних трансплантологів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, громадянину Туреччини, який є організатором злочинного угрупування, яке вербувало громадян для трансплантації органів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40 млн грн.

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Ще один громадянин Туреччини також перебуватиме під арештом з альтернативою внесення застави у розмірі 32 млн грн.

Громадянці України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, а громадянину України – без альтернативи внесення застави.

Усім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваним загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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«Чорних трансплантологів» було затримано правоохоронними органами 11 квітня. Злочинне угрупування діяло з вересня 2015 року. Через Інтернет підозрювані шукали донорів, перевагу надавали людям зі скрутним матеріальним становищем, які потім залежали від зловмисників.

Досудове розслідування триває, проводяться активні слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до вказаного кримінального правопорушення.