У Дніпрі побудують реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю

Депутати Дніпровської міськради під час 19-ї чергової сесії одноголосно ухвалили рішення про виділення земельної ділянки під будівництво Всеукраїнського реабілітаційно-відновного спортивного комплексу для людей з інвалідністю.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради Дніпра, для такого комплексу виділять територію площею 101 га на житловому масиві Червоний Камінь.

Передбачається, що реабілітаційний центр матиме два басейни, критий тир, медичний та реабілітаційний комплекси, а також готель та зали для занять усіма видами спорту.

Центр відповідатиме міжнародним стандартам і матиме адаптовану інфраструктуру. Такий комплекс допоможе розвинути паралімпійський рух і сприятиме фізичній реабілітації, зокрема, бійців АТО.

Кошти на будівництво виділятимуть із держбюджету.

Наразі подібної бази в Україні немає – відомий колись на всю країну Національний паралімпійський центр знаходиться в окупованому місті Євпаторія в Криму.